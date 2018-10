Wybory samorządowe 2018. PiS wygrywa wśród młodych. Największe miasta zdobyła KO

lukasz_patrykus 5 godzin temu Oceniono 24 razy 18

pis to partia prowincjonalna, tych wszystkich słabo wykształconych, marnie zarabiających Edków, którzy chcieliby żyć jak krezusi a nie maja do tego żadnych predyspozycji, nie rozumieją mechanizmów rynkowych i tak jak to stwierdził Morawiecki są tak głupi żeby we wszystko uwierzą, nawet w to ze 30% to sukces wyborczy dla partii, z którą nikt nie zawrze żadnej koalicji