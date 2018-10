Jarosław Kaczyński komentuje decyzję TSUE: "Będziemy bronić naszych interesów"

fanboy69 11 minut temu Oceniono 2 razy 2

Ktoś mu ciemnotę wciska, że to nic i że można się wyłgać, znowu ciemnotę wcisnąć teraz TSUE, i że oni jak ciemny lud to kupią. Pewnie nikt inny, jak ten fantastyczny kłamca, co to po lesie w żłobku go ganiali, no chyba, że <=o.

No więc nie kupią, tak jak w przypadku Puszczy Białowieskiej nie kupili.



Bo problem nie leży w zmianie prawa jak to niektórzy przedstawiają.

PROBLEM LEŻY W ŁAMANIU PRZEZ pis KONSTYTUCJI, KTÓREJ NIE MAJĄ PRAWA ŁAMAĆ, BO NIE ZYSKALI TAKIEJ WIĘKSZOŚCI, W WYBORACH, KTÓRA BY IM TO UMOŻLIWIAŁA.