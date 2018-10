"Pan miłuje prawo i sprawiedliwość" - usłyszą wierni w kościołach. To zbieg okoliczności

"Pan miłuje prawo i sprawiedliwość" - usłyszą wierni we wszystkich kościołach w Polsce. I wcale nie ma to związku z agitacją polityczną. To zwykły zbieg okoliczności.

W niedzielę 21 października będzie obowiązywała cisza wyborcza związana z wyborami samorządowymi 2018. Mimo to wierni we wszystkich kościołach w Polsce usłyszą słowa "[Pan] miłuje prawo i sprawiedliwość". Psalm "Pan miłuje prawo i sprawiedliwość" Choć w pierwszej chwili fakt ten może wywołać oburzenie, okazuje się, że to zbieg okoliczności, który wynika z kalendarza liturgicznego. 21 października wypada 29. niedziela zwykła, podczas której należy zaintonować Psalm 33 pt. "Okaż swą łaskę ufającym Tobie". Psalm, w którym słyszymy słowa: Bo słowo Pana jest prawe,

a każde Jego dzieło godne zaufania.

On miłuje prawo i sprawiedliwość,

ziemia jest pełna Jego łaski. Kościół nie złamie ciszy wyborczej Początkowo fakt ten budził wątpliwości i zastanawiano się, czy słów tych nie należy uznać za agitację polityczną albo złamanie ciszy wyborczej. Dziennikarka Superstacji spytała o to podczas konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej. Wojciech Hermeliński, przewodniczący PKW, odpowiedział, że nie można przesadzać i jeśli faktycznie jest tak, że w tę niedzielę zwyczajowo wykonuje się ten psalm, to nie można mówić tu o agitowaniu politycznym podczas ciszy wyborczej. Nie można aż tak rygorystycznie podchodzić do ciszy wyborczej. Zalecałbym jednak umiar i nie ekscytował się specjalnie tym zdarzeniem kościelnym - dodał. Do podobnego zbiegu okoliczności doszło trzy lata temu podczas uroczystej mszy z okazji zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy. 6 sierpnia 2015 roku uczestnicy liturgii również usłyszeli psalm o Panu, który "miłuje prawo i sprawiedliwość".