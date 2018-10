Trybunał Sprawiedliwości UE zawiesza przepisy ustawy o SN. Usunięci sędziowie wrócą do pracy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrywać będzie pytania prejudycjalne, które Sąd Najwyższy wysłał do niego na początku sierpnia. Pytania dotyczą zasad niezależności i niezawisłości sędziów oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Pod koniec września TSUE zdecydował, że rozpatrzy sprawę "niezwłocznie".

Wiceprezes unijnego Trybunału Sprawiedliwości nakazała zawiesić ustawę o Sądzie Najwyższym do czasu rozpatrzenia skargi Komisji Europejskiej na Polskę. O wstępnej decyzji informują prawnicy, ale oficjalnie nie potwierdzają jej służby prasowe Trybunału Sprawiedliwości.

RMF FM podaje, że decyzja oznacza, że zwieszone są przepisy o przejściu w stan spoczynku sędziów powyżej 65 roku życia (a więc także I prezes SN Małgorzaty Gersdorf), a ci, którzy przeszli już w stan spoczynku, zostaną przywróceni do orzekania. Wstrzymano też mianowanie nowych sędziów na ich miejsce. Ponadto Polska ma comiesięcznie informować o wykonaniu środków tymczasowych. Analityk Patryk Wachowiec zamieścił na Twitterze treść orzeczenia.

W decyzji czytamy, że "Rzeczpospolita Polska ma natychmiast zawiesić stosowanie" kwestionowanych przepisów ustaw o Sądzie Najwyższym i Prawa o ustroju sądów powszechnych. Władze muszą "zapewnić sędziom SN, których objęły te przepisy, możliwość wykonywania obowiązków na tym samym stanowisku, z takimi samymi prawami i statusem, jakie mieli do 3 kwietnia 2018 roku.

"Władze muszą powstrzymać się od jakiegokolwiek działania, mającego na celu mianowanie sędziów Sądu Najwyższego w miejsce tych, których dotyczą przepisy stanowiące podstawę naruszenia" - czytamy w dokumencie.

Laskowski: Mieliśmy rację

- Ta decyzja Trybunału w Luksemburgu oznacza, że w kwestii tego, o czym mówimy od wielu miesięcy i przed czym ostrzegamy, mamy rację - powiedział sędzia Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego, w nagraniu na stronie Wolne Sądy.

- Nie jesteśmy odosobnieni w tym, co mówimy i wszystko to, co działo się z Sądem Najwyższym, z sądami, z Trybunałem Konstytucyjnym to wszystko wymyka się standardom, które przyjęte są w Europie. Potwierdzili to najwybitniejsi sędziowie Europy - powiedział. - Powstrzymane zostały wszystkie procesy, które zainicjowano w ostatnim roku. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której rząd nie respektowałby takiego orzeczenia - dodał.

- Oznacza to, że nie będzie już sędziego komisarza w SN i że wszystkie działania, które zostały podjęte, zostały zatrzymane. A być może będzie możliwość ich odwrócenia - powiedział Laskowski.

Morawiecki: Po przeanalizowaniu ustosunkujemy się

Doniesienia krótko skomentowała rzeczniczka PiS Beata Mazurek. "Polska jest członkiem UE i będzie postępować zgodnie z obowiązującym prawem UE. Ale w tej chwili jest to tylko wiadomość medialna i dopiero po zapoznaniu się i przestudiowaniu tego dokumentu będzie można mówić o szczegółach.(ws. TSUE o zawieszeniu niektórych przepisów ust. o SN)" - napisała.

Skomentował to też premier Mateusz Morawiecki. Stwierdził, że zawiadomienie TSUE przyszło "w ostatnich godzinach" i rząd "ustosunkuje się po dokładnym przeanalizowaniu" - podaje 300polityka.pl.

Pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy 2 sierpnia zawiesił wprowadzony przez PiS przepis o przechodzeniu sędziów w stan spoczynku. Przesłał także do Trybunału Sprawiedliwości UE pięć pytań dotyczących zasad niezależności i niezawisłości sędziów oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek.