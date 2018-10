Donald Tusk rozmawiał w czwartek z dziennikarzami. Mówił o pozycji Polski w Unii Europejskiej. Szef Rady Europejskiej stwierdził, że "liderzy PiS-u nie ukrywali swojego dwuznacznego stosunku do UE jako takiej". Dodał, że decyzje obecnego rządu doprowadziły do tego, że Polska znajduje się na peryferiach UE.

Beata Mazurek komentuje słowa Donalda Tuska

Wypowiedź o Polsce i Unii Europejskiej Donalda Tuska skomentowała Beata Mazurek, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości.

Żałosne bzdury dżentelmena w krótkich spodenkach. Dlaczego pan tak nienawidzi Polski? Tak wiem, dla pana Polskość to nienormalność - napisała Mazurek na Twitterze.

To już kolejny ostry komentarz Beaty Mazurek dotyczący wypowiedzi Donalda Tuska. Ponownie użyła również sformowań "dżentelmen" i "krótkie spodenki".

Chodzi o wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który podczas wiecu wyborczego powiedział: "My się nie lenimy, nie haratamy w gałę, ciężko pracujemy". Szef Rady Europejskiej postanowił odpowiedzieć. "Haratanie w gałę to zajęcie dla dżentelmenów" - napisał Donald Tusk na Facebooku.

Wtedy rzeczniczka PiS stwierdziła, że "od krótkich spodenek do dżentelmena to jeszcze długa droga".

Donald Tusk o Polsce w UE. Czy polexit jest możliwy?

W czwartek Donald Tusk dużo mówił o pozycji Polski w Unii Europejskiej. Został również zapytany o to, czy uważa, że polexit jest możliwy. Tusk odpowiedział, że ma nadzieję, że żaden z polskich polityków nie myśli o tym na poważnie.

Zaznaczył jednak, że boi się "takich scenariuszy, że ktoś przez niekompetencję, emocjonalną zaciekłość czy wrodzoną niechęć do zachodu lub Europy może doprowadzić do politycznej katastrofy". - Jeśli więcej polityków, nie tylko eurosceptyków, dołączy do tego chóru ludzi wątpiących, niechętnych, bardzo krytycznych wobec UE, to ten sukces europejski może zamienić się w proces rozkładu. Brexit jest tego najlepszym przykładem - zaznaczył.

Przestrzegł również przed "pochodem lunatyków" - ludźmi, który nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swoich działań. - Mają inne plany, a coś innego na końcu wychodzi - dodał Donald Tusk, nawiązując do sprawy referendum zorganizowanego przez byłego premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona, który wcale nie chciał wychodzić z UE.