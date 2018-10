Sędziowie odpowiadają na wniosek Zbigniewa Ziobry. "To rozpoczęcie ścieżki polexitu"

andrew1507 pół godziny temu Oceniono 12 razy 10

Cytat

‘’jedno jest pewne , gdyby tych deweloperów zestawić z bolszewikiem Kaczyńskim , to dziś w każdej izbie , każdego mieszkania , nie wyłączając komórki , mieszkała by jedna dwupokoleniowa rodzina . Strach pomyśleć co ta idiota byłby wstanie wymyśleć , jeśli przez 3 lata rozwalił ze swoimi pomocnikami , wszystko jak niżej :

Berczyński – to ja wykończyłem caracale

Zalewska – to ja wykończyłam edukację.

Ziobro – to ja wykończyłem niezawisłe sądy

Macierewicz - to ja wykończyłem polską armię

Radziwiłł - to ja wykończyłem in vitro i polskie szpitale

Szyszko - to ja wykończyłem puszcze i polskie drzewa

Waszczykowski - to ja wykończyłem pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Piotrowicz - to ja wykończyłem Trybunał Konstytucyjny

Gliński - to ja wykończyłem Muzeum II Wojny Światowej

Kurski - to ja wykończyłem TVP

Rydzyk - to ja wykończyłem polski Kościół

Dajcie Kaczyńskiemu więcej czasu a sprzeda nas Moskwie .

‘’