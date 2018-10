Patryk Jaki pokazuje ostatni spot. "Miałem nie znaczyć nic, nie mieć na nic wpływu"

pszczolkaprezesa godzinę temu Oceniono 23 razy 23

Od młodych lat Patryk Jaki troszczył się o ludzi. Stojąc w swym dresie wraz z kolegami pytał przechodzących ludzi przez osiedle czy mają jakiś problem? A oni chętnie dzieli się z nimi czy to telefonami czy to gotówką. Zrozumiał wtedy że opłaca się służyć społeczeństwu. I robi to do dnia dzisiejszego.