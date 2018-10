Katarzyna Lubnauer dla Gazeta.pl: Morawiecki okazał się człowiekiem, który nienawidzi ludzi

Rozmowę z Katarzyną Lubnauer prowadził Łukasz Kijek. Już na samym początku rozmowy pojawił się wątek afery taśmowej. Lubnauer odniosła się do słów Morawieckiego, który, gdy był prezesem banku BZW WBK, ocenił wypadek Roberta Kubicy z perspektywy korzyści biznesowej. - Morawiecki okazał się człowiekiem, który nienawidzi ludzi, jest pozbawiony empatii, co widzimy na przykładzie Kubicy - stwierdziła Lubnauer i dodała, że taśmy "to broń obosieczna".

Ponadto przewodnicząca stwierdziła, że rząd PiS "nie cofnie się, jeśli Polacy w niedzielę nie pokażą im żółtej kartki". Wyraziła też zaniepokojenie w związku z "nieoczekiwanymi koalicjantami", których mógłby w samorządzie pozyskać PiS. Wspomniała tu Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Oceniając kampanię Patryka Jakiego Lubnauer powiedziała, że nie ma on żadnego pomysłu na Warszawę.

