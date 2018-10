Kandydatka PiS z Nowego Sącza zaapelowała do Kurskiego. Chce nazwy miasta w prognozie pogody

xynat 2 godziny temu Oceniono 14 razy 14

Ja pier...ole. Ależ ci pisowcy mają nasrane we łbach. Prognoza pogody jako tablica reklamowa. Może jeszcze Pcim Wielki i leżący obok Pcim Mały, który także potrzebuje promocji? Dolny Śląsk na mapach pogody reprezentowany jest przez Wrocław i ani Legnica ani Karpacz ani Szklarska Poręba nie domagają się umieszczenia ich w celach promocyjnych. Dopiero na mniejszych mapach regionalnych, szczegółowych umieszcza się miejscowości, do których chcieli by jechać turyści. pis to nie partia. To stan umysłu.