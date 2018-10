Tusk o podejściu polskich władz do UE: niektóre decyzje powodują, że Polska jest na peryferiach UE

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk stwierdził dziś w rozmowie z dziennikarzami, że "liderzy PiS-u nie ukrywali swojego dwuznacznego stosunku do UE jako takiej". - Polska wygrywała bardzo wtedy, gdy była proeuropejskim graczem. Dzisiaj, niektóre decyzje polskiego rządu powodują, że Polska znajduje się na peryferiach UE. Nie wiem, czy jest to świadoma decyzja, ale wiem jedno: jest ona dla Polski bardzo niekorzystna - powiedział.

Zapytany o możliwość wyjścia Polski z UE, powiedział, że „ma nadzieję że żaden z polskich polityków na poważnie nie myśli o polexicie”. Zaznaczył jednak, że boi się "takich scenariuszy, że ktoś przez niekompetencję, emocjonalną zaciekłość czy wrodzoną niechęć do zachodu lub Europy może doprowadzić do politycznej katastrofy". - Jeśli więcej polityków, nie tylko eurosceptyków, dołączy do tego chóru ludzi wątpiących, niechętnych, bardzo krytycznych wobec UE, to ten sukces europejski może zamienić się w proces rozkładu. Brexit jest tego najlepszym przykładem - zaznaczył.

Donald Tusk przestrzega "przed pochodem lunatyków"

- Przestrzegałbym wszystkich przed takim pochodem lunatyków, którzy nie zdają sobie sprawy czasami z konsekwencji swoich działań. Mają inne plany, a coś innego na końcu wychodzi - dodał Donald Tusk, nawiązując do sprawy referendum zorganizowanego przez byłego premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona, który wcale nie chciał wychodzić z UE.

Jak podaje RMF24, Donald Tusk został również zapytany o wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego ws. przepisu, na mocy którego polskie sądy skierowały do Trybunały Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalne. Odpowiedział, że nie analizuje szczegółowo tego wniosku.

Z kolei rządzący zapewniali, że nie ma planów wyjścia Polski z Unii Europejskiej.