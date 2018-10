Rozpaczliwy apel kandydata na radnego po żarcie o kobietach - "To nauczka na całe życie"

Adrian Bodejko, kandydat do rady miejskiej Hrubieszowa z listy PiS, napisał na Facebooku: "Ciężko mi przywyknąć do tego, że kobiety są mogą być (sic! - przyp. red.) inteligentne. Jednak trzy lata studiowałem administrację".

Wybory samorządowe 2018. "Przynajmniej połowę potencjalnych głosów właśnie stracił"

Wpis zyskał rozgłos po tym, jak w poniedziałek napisał o nim Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. "Cóż, wydaje nam się, że przynajmniej połowę potencjalnych głosów właśnie stracił. A inteligencja nie zależy od płci, co zresztą widać jak na dłoni" - czytam we wpisie.

We wtorek Bodejko skomentował sytuację na filmie i wpisie na Facebooku. - Dziesiątki osób piszą do mnie negatywne komentarze, hejtują mnie z każdej strony za wypowiedź o kobietach - mówi. "Krążący po internecie post na mój temat jest kłamstwem" - pisze pod nagraniem. Jak dodaje, wypowiedź jest wyrwana z kontekstu, została napisana na prywatnej konwersacji studentów I roku prawa "Hajs zabawa wydział prawa".

Zażartowałem tam, że muszę się przyzwyczaić do inteligentnych kobiet, ponieważ trzy lata studiowałem administrację. Głupi żart, na szczęście moi znajomi z administracji wiedzą, że moje poczucie humoru jest dosyć ciężkie, tak samo jak wiedzą o tym księża, moi znajomi, przyjaciele, rodzina

- mówi polityk. - Nie było w tym nic złego, nie było w tym żadnej intencji obrażenia kobiet. To jest wypowiedź wyrwana z kontekstu - powtarza.

Wybory samorządowe Hrubieszów. Kandydat na radnego: Załamałbym się, gdyby nie wsparcie kobiet

Jak dodaje, po opublikowaniu tekstu przez OMZRiK, dostaje głuche telefony w nocy, smsy i komentarze pełne hejtu w mediach społecznościowych. Podkreśla rolę kobiet w swoim wychowaniu. - Załamałbym się, gdyby nie wsparcie kobiet - zaznacza Bodejko.

Błagam, nie piszcie mi już więcej wiadomości, dotyczących mojej dziewczyny, która powinna być na łańcuchu, która jest suką, idiotką, która nie potrafi myśleć, dlatego ze mną jest. Jeżeli już musicie wylewać tę nienawiść, róbcie to wyłącznie na mnie, nie na członków mojej rodziny, mojej dziewczyny, nie na mój Hrubieszów

- apeluje kandydat na radnego. Dodaje, że nie boi się gróźb. "Jeżeli będą w stosunku do moich bliskich, to będę to rozwiązywał na drodze prawnej" - zaznacza.

- Muszę zmienić numer telefonu przez jeden głupi żart. To jest nauczka na całe życie, żeby nie mówić rzeczy, które nie zostaną dobrze zrozumiane przez ludzi, którzy mnie nie znają - dodaje Bodejko. I kończy: Jeżeli ktoś został naprawdę urażony, to przepraszam.