Wybory 2018. "Cudowne dziecko PiS-u". Lucjusz Nadbereżny: Luckiem byłem i Luckiem pozostanę

Do tego ponad 4.3 miliony w nagrodach za całą kadencję i ponad 200 mln długu, czyli o 140 mln więcej od poprzedniego urzędującego przez 3 kadencje prezydenta Andrzeja Szlęzaka. Wszystkie inwestycje Nadbereżnego to inwestycję kompletnie nieprzynoszące żadnego zysku. To tylko igrzyska nastawione na kolejny sukces wyborczy. Żadnych nowych miejsc pracy, zero inwestorów zewnętrznych. Ja bym go nazwał cudownym dzieckiem pisowskiej propagandy, zaraz po Morawieckim. :)