antropoid 2 godziny temu Oceniono 15 razy 9

Platforma nie platforma - to powinien być głos całej rozsądnej części Warszawy.Wpuszczą tam motłoch kaczystowski do ratusza - to zrobi ze stolicą to samo, co z Puszczą Białowieską.

Tylko pomników gnomów żoliborskich nie zabraknie - naród sfinansuje ich kult.