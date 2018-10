Reżyser "Kleru" dosadnie o reformie sądownictwa PiS. Opowiada bajkę o Adrianie. "Kogo wypi***olą ze szkoły?"

szrek223 pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

"Kler' to film dobry. Jedyne, co mi się nie podobało, to nadmierne nagromadzenie ordynarnego języka.

Ponieważ w polskich fimach to normalka (wyjatki są nieliczne), to zastanawiam się , czy jest to język "tfurców", czy też "tfurcy" uważają, iż tak mówią wszyscy Polacy.

Swoją drogą ordynarny język w polskich filmach sprawia, że Polacy - a młodzież w szczególności - uważają, że to język, którym należy się posługiwać