Patryk Jaki nie będzie spał przez 36 godzin. Jak sobie poradzi? "Trochę na kawie, trochę na wodzie"

Wybory samorządowe 2018 są na ostatniej prostej. Kilka dni temu Rafał Trzaskowski ogłosił akcję "24 godziny dla Warszawy", która zakłada "24 godziny pracy nonstop na ulicach Warszawy". Przelicytował go Patryk Jaki, który niedługo po tym ogłosił inicjatywę "36 impulsów w 36 godzin".

Wybory samorządowe 2018 Warszawa. Patryk Jaki nie będzie spał przez 36 godzin

Akcja startuje w czwartek w południe i zakłada, że przez 36 godzin, czyli do ogłoszenia ciszy wyborczej, Jaki będzie angażował się w kampanię na 100 proc., co oznacza, że nie będzie spał. Wątek ten pojawił się w porannej rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM. - Pan dzisiaj w południe rozpoczyna wielką akcję pt. 36 godzin bez przerwy. To jak z reklamy tych bateryjek, taki piłkarzyk, który nie przestaje. To na czym pan jedzie, przepraszam? - pytał na antenie prowadzący. - Trochę na kawie, której jestem pasjonatem, trochę na zwykłej wodzie mineralnej - odpowiedział Patryk Jaki.

Postanowiliśmy pójść tym tropem i zapytaliśmy Jacka Ozdobę, rzecznika prasowego sztabu Jakiego, w jaki sposób kandydat zamierza przetrwać 36 godzin bez snu. Ozdoba stwierdził, że Patryk Jaki należy do tych ludzi, którzy mają więcej energii. W luźnej rozmowie zapytaliśmy też, czy wiceminister sprawiedliwości podczas swojego maratonu planuje przyjmować jakieś używki. Zaznaczyliśmy, że pytanie jest "z przymrużeniem oka" i chodzi o legalne substancje, jak chociażby kawa.

Rzecznik Partyka Jakiego: Jakie ma pan dowody?

Ozdoba przyznał, że Patryk Jaki rzeczywiście pije kawę, ale nie w nadmiernych ilościach. Sztabowiec zażartował w pewnym momencie, że nasza redakcja może przeprowadzić test na obecność "substancji psychoaktywnych" u obu kandydatów - Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego.

Po krótkiej rozmowie rzecznik Patryka Jakiego poprosił o autoryzowanie wypowiedzi i umówiliśmy się na wysłanie cytatu SMS-em. Gdy to uczyniliśmy, nagle Ozdoba zmienił ton. Już nie miał ochoty na żarty : "Proszę pana, zapytał mnie pan, czy min. Jaki zażywa 'używki', jakie ma pan dowody, aby zadawać takie pytanie?" - odpisał. Później przestał odbierać od nas telefon.