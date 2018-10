Jarosław Kaczyński był wieczorem gościem programu "Wydarzenia i Opinie". Z prezesem PiS rozmawiała Dorota Gawryluk. W trakcie spotkania pojawiło się wiele wątków, ale rozmowa była zdominowana, co oczywiste, przez temat wyborów samorządowych.

Jarosław Kaczyński: Nie zaproponowałem Jakiemu członkostwa w PiS

Gawryluk zapytała m.in. o bezpartyjność Patryka Jakiego. - Czy już pan zaproponował Patrykowi Jakiemu członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości? - zapytała Gawryluk.

- Nie zaproponowałem, on chce być bezpartyjny, to jego decyzja, my nikogo siłą nie ciągniemy do naszej partii. Nie przekupujemy, żeby był u nas. Uważam, że to jest polityk, który może się świetnie sprawdzić w roli samorządowca - stwierdził Kaczyński. Gawryluk zapytała, jak będzie się spełniał w tej roli, jeśli przegra wybory. - Ale wygra - powiedział Kaczyński i się zaśmiał. - Ja po prostu naprawdę wierzę, że oni wygrają (Jaki i Wasserman - red.), to są świetni ludzie, tacy ludzie powinni przejmować władzę w Polsce, w samorządach - powiedział prezes PiS.

PiS nie radzi sobie w miastach z powodu "osobistego statusu mieszkańców"

Na stwierdzenie prowadzącej, że nie ma zbyt dużo nadziei, by PiS wygrał w dużych miastach, Kaczyński odparł: - Dlaczego pani uważa, że nie ma nadziei? Ja mam taką nadzieję. Zgodził się jednak w końcu z Gawryluk, że PiS ma w dużych ośrodkach trudniej. - Być może jest tu oddziaływanie różnych czynników - powiedział i dodał, że wpływ na tę sytuację może mieć "osobisty status osób, które żyją w dużych miastach, który jest lepszy niż w całym kraju". - Jestem przekonany, że młode pokolenie naszych polityków przekona także duże miasta - stwierdził.

Ciekawej odpowiedzi udzielił Kaczyński, gdy Gawryluk zapytała, co uzna za sukces w wyborach samorządowych. - My chcemy wygrać w jak największej ilości sejmików - stwierdził, nie wspominając o miastach.

Kaczyński komentuje słowa Morawieckiego o Kubicy

Kaczyński odniósł się podczas rozmowy także do słów Mateusza Morawieckiego na temat wypadku Roberta Kubicy. - Premier Mateusz Morawiecki jest człowiekiem, jak każdy inny. Czasem sobie tam pogadał w przeszłości. Współpracował z nami od lat, to chcę bardzo mocno podkreślić, bardzo nam pomagał, pomagał w przygotowaniu programu ekonomicznego. Dokonał rzeczy naprawdę wielkich - powiedział Kaczyński.

Pod koniec programu Gawryluk zapytała prezesa, dlaczego nie on stoi na czele rządu. - Morawiecki jest ode mnie młodszy, silniejszy i zdolniejszy, i dlatego powinien być premierem - stwierdził prezes.