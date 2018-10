Jarosław Kaczyński o potencjalnych koalicjantów PiS został zapytany w Radiu Olsztyn.

Jarosław Kaczyński o sojuszu z SLD

- Od czasu istnienia PZPR minęło już prawie 30 lat. Tamte sprawy należą do historii. Dla nas ważne jest to, żeby w samorządzie następowały zmiany i żeby polityka samorządowa stawała się bardziej polityką pro publico bono. Jeżeli dla SLD są to warunki do przyjęcia, to wszystko jest możliwe. W sprawach społecznych jak sądzę trudno byłoby im odmawiać kontynuacji naszej polityki, w innych sprawach radykalnie się różnimy. - stwierdził i dodał, że w kwestiach społecznych trudno SLD byłoby "odmawiać kontynuacji polityki PiS". Co więcej prezes jest przekonany, że "deklaracje niektórych polityków SLD, którzy są dzisiaj przy władzy w samorządach, to też jest pewne pole do porozumienia".

Prezes PiS siedem lat temu: Wykluczone

Słowa, które padły w olsztyńskiej rozgłośni, są całkowicie sprzeczne z tym, co sam Kaczyński mówił w 2011 r., kilka dni przed wyborami parlamentarnymi. Gdy został zapytany, czy wyklucza koalicję z SLD odparł: - Oczywiście, że wykluczam. To jest całkowicie oderwany od rzeczywistości oraz od historii Polski pomysł, który nie ma najmniejszych podstaw faktycznych. Następnie zapewniał, że "nie ma ani jednej sprawy polskiej, którą mogliby załatwić razem z SLD".

Włodzimierz Czarzasty odpowiada

"Nadziei" co do ewentualnej koalicji PIS-SLD szybko pozbawił prezesa Włodzimierz Czarzasty. Szef Sojuszu napisał na Twitterze: "To że Prezes Kaczyński raczył zauważyć,że od końca PRL minęło już prawie 30 lat i że PZPR też już od tylu nie istnieje, nie spowoduje że SLD nagle zapragnie współpracy z PiS. Proszę sobie Panie Prezesie nie robić nadziei. Za dużo napsuliście dokonań lewicy - łamiecie konstytucję".