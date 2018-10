Tysiące nowych wyborców dopisanych w stolicy. Mnożą się teorie spiskowe. Jest wyjaśnienie

maaac pół godziny temu Oceniono 13 razy 7

Jednak wolałbym by jakaś niezależna organizacja zrobiła badania statystyczne "nowych Warszawiaków" i np porównała z miejscem płacenia podatków. A jak by zatrudnić do tego prokuraturę to można by było via banki sprawdzić jakie jest ich naprawdę miejsce życia - są na to banalne dowody - miejsca korzystania z telefonów i kart płatniczych.



Dla ludzi związanych z Warszawą proponuję czujność i obserwację okolic lokali wyborczych czy nie pojawiają się w okolicy busiki czy wręcz autobusy. Fotka takiego pojazdu na wagę złota.