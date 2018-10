Cymański tłumaczy premiera z przekleństw na taśmach: Znalazł się bliżej ludzi, był zbyt idealny

poppers68 2 godziny temu Oceniono 31 razy 21

Rozczula mnie Pan Cymański.

W 2014 roku, gdy WSZYSTKIE media, i te z lewa i prawa wałkowały PO nagrane w knajpie , Pan Cymański zżymał się, że wulgaryzmy rzucane przez poszczególne osoby to wyraz prawdziwej twarzy władzy PO.

Teraz raptem co? Tolerancja jakaś? Poszerzył obszar zrozumienia?

Co za fircyk. Kupujcie to ludziska, kupujcie. PIS powinien wreszcie i do Waszych miasteczek i gmin wejść ze swoim profesjonalizmem w zarządzaniu.

Janów Podlaski dla wszystkich !!!! :)