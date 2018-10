Wybory samorządowe 2018. Wojewoda łódzki wzywa Hannę Zdanowską do rezygnacji

psycholog11 godzinę temu Oceniono 23 razy 23

Jak prezes Kaczyński i grupa posłów złożyła podpisy pod listą obecności na obradach Sejmu na których ich nie było i każdy dostał za to 300 zł, to nie problem. Jak Zdanowska poświadczyła nieprawdę, która to nieprawda nikomu nic nie zabrała, a kredyt został spłacony to wielkie halo.