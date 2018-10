Tvp.info ma taśmę z Waldemarem Pawlakiem. "Do takiej firmy jak TVN warto dopłacić"

marywil2012 pół godziny temu Oceniono 12 razy 8

Sorry, gdzie tu sensacja? Gdzie tu problem? Jak PiS od nastu lat dopłaca do siejących dezinformację mediów rzekomo niezależnych. Wszystkie gazetki i radia prawicowe są wspierane przez SKOK, w latach pierwszych rządów były finansowane (są całkowicie nierentowne) przez PiS z budżetu, radio wnet dostawało masę kasy, na rzekomo profesjonalne dziennikarstwo, a teraz to już bez żenady płacą na karnowskich, oszołoma, który jednak jest całkiem przytomny jeśli chdzi o łupienie kasy państwowej na własne potrzeby sakiewicza (Patrz willa w krakowie). No i wreszcie "uprowadzenie" mediów publicznych finansowanych dotacjami, żeby dalej kłamały.

TVN to jest po prostu przy tym wzór objektywizmu, co te "niezłomne" i "niezależne" media pisowskie robią...