Tomasz Siemoniak dla Gazeta.pl: Mateusz Morawiecki to pan Hyde

luigi_vuitton11

P. Siemoniak to kwintesencja PO.

Gdy pare dni temu odpowiadal redaktorowi w swojej stacji bo TVN 24 to poza banalami wyborczych hasel nie byl w stanie odpowiedziec wprost ani na jedno pytanie.

To prawdziwy blamaz gdy vice przewodniczacy partii, ktora chce odsunac rzadzacych od wladzy, nie potrafi sformulowac ani jednego logicznie sformulowanego zarzutu. Na pytanie czy pani Zdanowicz jest nadal czlonkiem wladz PO po sadowym wyroku (co jest sprzeczne ze statutem partii w Polsce), biedak zadlawil sie tak, ze omal nie zemdlal ale odpowiedzi nie dal.

Taki to uparty "twardziel".

I taka partia chce rzadzic krajem europejskim w srodku Europy w XXI-szym wieku...