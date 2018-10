Tvp.info wypuściło "taśmę Grasia". A na niej rozmowa z Kulczykiem. "Ten osioł, ten Januszek Piechociński"

monoekann pół godziny temu Oceniono 15 razy 9

fantastyczne jest to że gdy lecialo o Morawciu to TvPis i inne niezależne od rozumu pultały się że 'to tylko luźne rozmowy, nie można za to wyciągać konsekwencji'

ale jak na taśmach się pojawi ktoś z PO czy PSL, to te same mendia czerwonymi literami z kapslokiem 'zdrada, hańba, do dymisji, do więzienia!!'