Wybory samorządowe 2018. Polacy dopisują się do rejestru wyborców. A to ostatni dzwonek

W wielu miastach urzędy przeżywają oblężenie - to właściwie ostatni dzwonek na dopisanie się do rejestru wyborców przed wyborami samorządowymi. Dopisać muszą się osoby, które chcą zagłosować poza miejscem stałego zameldowania.

W Warszawie od dnia ogłoszenia wyborów samorządowych do 15 października dopisało się 15 420 osób. Urzędnicy szacują, że łącznie zostanie zarejestrowanych 20 tys. wyborców. Nie wszyscy pochodzą spoza stolicy - niektórzy dopisują się po przeprowadzce z jednej dzielnicy do innej.

W Gdańsku do 14 października zarejestrowało się 813 wyborców, a we Wrocławiu do wtorku - ok. 1500.

Jednak nie we wszystkich miejscowościach urzędnicy mogą mówić o wzmożeniu.

"W Łodzi do chwili obecnej na własny wniosek do spisów wyborców w poszczególnych Obwodowych Komisjach Wyborczych dopisało się 5 osób" - informuje nas Grzegorz Gawlik z łódzkiego ratusza.

Urzędnicy mają trzy dni na decyzję, więc jeśli ktoś złoży wniosek w środę lub czwartek może się "nie załapać" na pierwszą turę.

- Sam wniosek nie wystarczy. Trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające np. długoterminowy wynajem mieszkania, pracę lub inny stały związek z miejscem, w którym chcemy głosować - mówił w rozmowie z Polskim Radiem dyrektor w Krajowym Biurze Wyborczym Krzysztof Lorentz.

Nie wszystkie wnioski są przyjmowane - w samej Warszawie odrzucono ich ok. 1500. Jeśli nasze dokumenty zostaną odrzucone i nie będziemy zgadzać się z decyzją urzędników, można ją zaskarżyć do sądu rejonowego.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 4 listopada.

W piątek 19 października o północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do niedzieli do 21.00, kiedy zostaną zamknięte lokale wyborcze.