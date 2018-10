Wybory 2018. O jego głowę toczy się walka. "Chęć usunięcia mnie towarzyszy PiS-owi od zawsze"

srul_szmul_bajtelman_hajfa 2 godziny temu Oceniono 10 razy 2

.

Co za bzdety. Chyba bierze ludzi na litość.

.

Nikt do Adasia nie ma pretensji. A najmniej PiS.

Gdyby ktoś miał nie siedział by na stołku te 17 lat.

Adaś to fajny chłop, znam jego kolegów, załatwi wszystko, i prawie każdemu.

Odrolnił dobre parę działek nad Zalewem , i to nie tylko platfusom, Kaczorkom też.

.

No i trochę religijny też. Macha zdrowaśki jak stary dewot.

No , ale jak się ma braciszka proboszcza to nawet wypada. Tylko kto go wysłał na tą Wolę, i po co ? Wilanów był ciekawszy, spowiednicy napewno.

Sam chciałbym tam posiedzieć w konfesjonale.

.

He, he.

.