PSL zyskało senatora. Kim jest Jan Filip Libicki? "Z ciężkim sercem opuściłem PO"

Senator Jan Filip Libicki przeszedł do PSL i został jedynym członkiem tego ugrupowania, który zasiada w Senacie. O wydarzeniu pierwszy poinformował portal Wpolityce.pl, który poprosił Libickiego o komentarz w sprawie. - Nie będę niczego komentował - odparł senator.

We wtorek zwołał jednak konferencję prasową, na której powiedział m.in.: "Z ciężkim sercem opuściłem PO. Stwierdziłem, że została złamana zasada szerokich skrzydeł. Najważniejsze dla mnie jest głosowanie zgodnie z własnym sumieniem".

- Cieszymy się, że dołącza do nas senator Libicki - mówił w Sejmie szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Wspólnie podzielamy wartości chadeckie i wrażliwość społeczną. Łączymy różne środowiska i zawsze współpracowaliśmy z innymi - zaznaczył. - Nie skręcamy ani w lewo, ani w prawo. Jako jedyna formacja polityczna pozostajemy w centrum polskiej sceny politycznej - dodał polityk.

Wp.pl podaje nieoficjalnie, że ludowcom zależy na poparciu konserwatywnych wyborców PO i PiS pod koniec kampanii. W tym właśnie pomóc ma transfer byłego polityka tych stronnictw.

Jan Filip Libicki w PSL. Był już w ZChn, PiS, PO, Polska Plus i Polska Jest Najważniejsza

Libicki w 1989 r. wstąpił do ZChN, w 2002 r. zaś do PiS, od 2005 r. był posłem tego ugrupowania. W 2009 przeszedł do koła poselskiego Polska Plus, a potem do Polska Jest Najważniejsza. Z PO związał się w 2011 r., rok później wstąpił do partii. Z list Platformy dostał się do Senatu w przedostatnich i ostatnich wyborach parlamentarnych.

W styczniu tego roku wstawił się za politykami wykluczonymi z partii za głosowanie w sprawie aborcji wbrew dyscyplinie partyjnej (Joanną Fabisiak, Markiem Biernackim i Jackiem Tomczakiem).

Kim jest Jan Filip Libicki? Odszedł z PO w geście solidarności z wyrzuconymi z partii

Libicki apelował o ich przywrócenie do PO, a w czerwcu w geście solidarności z nimi sam wystąpił z partii. Jak mówił, otrzymywał potem propozycje przejścia m.in. do PiS.

Federacyjny klub PSL-Unia Europejskich Demokratów do tej pory miał 18 posłów, ale żadnego przedstawiciela w Senacie. Dzięki przejściu Libickiego teraz będzie to klub parlamentarny.