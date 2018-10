Robert Kubica spotkał się z prezesem PKN Orlen. Prowadził rozmowę "o rozwoju motosportów w Polsce"

O tym, że Robert Kubica odwiedził siedzibę PKN Orlen, po raz pierwszy poinformował "Super Express". Dziennikarze zaobserwowali, że kierowca Formuły 1 pojawił się w Orlenie w poniedziałek wieczór i spędził tam ponad godzinę.

Nieoficjalnie mówiło się o tym, że Robert Kubica chce wrócić do regularnych wyścigów w Formule 1, a Orlen chce te starania wesprzeć. O tym, że ustalenia dziennikarzy są prawdą poinformował na Twitterze Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen, udostępniając fotografię z kierowcą.

"Niełatwo było zgrać terminy, jednak wczoraj po południu udało nam się spotkać z Robertem Kubicą. Mówiliśmy m.in o potencjale i rozwoju motosportów w Polsce, z którymi PKN Orlen jest silnie związany i kojarzony od wielu lat" - napisał Daniel Obajtek.

Przypomnijmy, że wcześniej Robert Kubica spotkał się także z premierem Mateuszem Morawieckim. Po spotkaniu kierowca opublikował zdjęcie z prezesem Rady Ministrów, opatrując go opisem: "Wizyta u Premiera. Polska zawsze wspiera swoich. I nam jeszcze doszedł jeden temacik do dzisiejszej agendy. No hard feelings (bez urazy - red.) i jedziemy dalej!" - nawiązując w ten sposób do treści tzw. taśm Morawieckiego, na których premier mówił, że Robert Kubica miał być jednym ze sponsorowanych przez bank kierowców, ale "na szczęście złamał rękę raz, drugi".