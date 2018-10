Ostatnia chwila, by dopisać się do rejestru wyborców. Byliśmy w urzędzie w Warszawie, są tłumy

Osoby chcące dopisać się do rejestru wyborców przed wyborami samorządowymi 2018 od rana ustawiają się w długich kolejkach w warszawskich urzędach. Czasu jest mało, bo wszystkie urzędy są dziś otwarte tylko do godziny 16.

W praktyce to ostatni dzwonek na dopisanie się do rejestru wyborców. Dlaczego? Urzędnicy zgodnie z prawem mają 3 dni na rozpatrzenie naszego zgłoszenia.

- Trzeba się spieszyć, są tłumy ludzi chętnych na dopisanie się do list - potwierdza w rozmowie z Gazeta.pl pracownik urzędu na Mokotowie.

Warszawa. Tłumy chętnych na dopisanie się do rejestru wyborców

Po godzinie 12 w urzędzie na Mokotowie na swoją kolej trzeba było czekać kilkadziesiąt minut.

- Na Mokotowie dziki tłum, czeka się około godziny. Ale urzędniczki bardzo miłe, we wszystkim pomagają - relacjonuje pani Ola.

Wczoraj chętni na dopisanie się do rejestru również czekali w kolejkach w Warszawie nawet po kilka godzin. Tak było na Bielanach, gdzie kolejka była tak długa, że nie wszystkim chętnym udało się załatwić sprawę.

- Ruch ogromny. Kolejka ciągnęła się przez cały urząd, który i tak wyjątkowo był otwarty do godziny 18 (w poniedziałki urzędy w Warszawie są otwarte dłużej - red.). Były otwarte tylko dwa okienka - mówi nam pani Emilia, która była jedną z osób dopisujących się do listy.

Jak dodaje, podczas składania wniosków zdarzają się problemy. - W moim przypadku urzędowe poświadczenie odbioru PIT-u nie wystarczyło, bo nie było na nim mojego adresu. Musiałam spisywać dodatkowe oświadczenie, ale panie w okienku były pomocne - dodaje pani Emilia.

Dopisywanie się do rejestru wyborców. Jakie dokumenty będą potrzebne?

Podczas wizyty w urzędzie oprócz dokumentu tożsamości i wniosku o dopisanie się do rejestru wyborców trzeba mieć ze sobą dokument poświadczający miejsce zamieszkania w Warszawie lub w innym mieście, w którym chcemy dopisać się do rejestru. Urzędnicy mogą poprosić o jego okazanie.

- Może to być ostatni PIT (z potwierdzeniem zgłoszenia go do Urzędu Skarbowego), umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lokalu lub inne dokumenty potwierdzające, że osoba na stałe zamieszkuje we wskazanym we wniosku miejscu - wyjaśnia Małgorzata Kink z urzędu dzielnicy na warszawskich Bielanach.

Wybory samorządowe 2018. Wielu nowych wyborców w Warszawie

Z danych podawanych przez warszawski ratusz wynika, że w tym roku do list wyborczych dopisało się kilka razy więcej osób, niż podczas wyborów samorządowych w 2014 roku (wtedy dopisały się 4 tys.). Z najnowszych danych wynika, że w Warszawie do rejestru wyborców dopisało się już 15 tys. osób.