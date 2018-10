Kubica spotkał się z Mateuszem Morawieckim. Nieoficjalnie: odbył jeszcze jedną ważną rozmowę

- Wizyta u Premiera. Polska zawsze wspiera swoich. I nam jeszcze doszedł jeden temacik do dzisiejszej agendy. No hard feelings (bez urazy - red.) i jedziemy dalej! - napisał w komentarzu do zdjęcia z Mateuszem Morawieckim Robert Kubica. To nawiązanie to taśm, które w poniedziałek opublikował Onet. Morawiecki mówił o sponsorowaniu kierowców Formuły 1. - Miał być jeszcze Kubica, ale na szczęście złamał rękę raz, drugi - stwierdził m.in. Morawiecki.

Teraz okazuje się, że Kubica miał w poniedziałek jeszcze jedno ważne spotkanie. Reporterzy "Super Expressu" wypatrzyli go przed siedzibą Orlenu. Jak ustalił "SE", Kubica chce wrócić do regularnego ścigania w Formule 1 i w Orlenie miał rozmawiać o wsparciu dla tych starań.