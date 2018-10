Zmiana lidera w sondażach. Jarosław Wałęsa: Jak ktoś chce ryzykować, to obstawia Adamowicza albo Płażyńskiego

almagus 9 minut temu 0

Wszyscy trzej to ludzie zdradzieckiej hierarchii kościelnej, wyuzdanej i pazernej, jak za upadku rozbiorowego.

Adamowicz, to związek ze Stella Maris i abp Gulbinowicz, pranie brudnych mafijnych pieniędzy, a Płążyńśki to firma Redyk, a razem na Boga i wiarę.

Najlepiej przygotowany jest jednak J. Wałęsa.

Powodzenia.



Opatrzność święta, nacja przeklęta.



Polska katolicka.

Lub sczeźnie bezwolna.

Szkoła jezuicka.

I zbędna reforma.



Komisja Edukacji Narodowej.

Konstytucja Trzeciego Maja.

Ksiądz szlachty zagrodowej.

I targowicka zgraja.



Nauczeni modlitwy.

Umiejętności podpisu.

Za Maryję do bitwy.

Brakuje kompromisu.



Upadła administracja i sądy.

Rzeczpospolita znika z mapy.

Takie są boże rządy.

Rozbiory, wola satrapy.



Przecież kościół jest nasz.

A taki przeciw nam.

Ma watykańską twarz.

Im my słowiański chłam.



Ze szlachty poszła do ludu.

Obrona złych wartości.

Chaos, oczekiwanie cudu.

Do utraty polskości!



