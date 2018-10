Wybory samorządowe 2018. Nowy sondaż: Hanna Zdanowska wygrywa w Łodzi z ogromną przewagą

sil.m godzinę temu Oceniono 18 razy 16

Kto z internautów i czy Sasin czytał oświadczenia do banku , skąd trolle wiedzą że są fałszywe? Kto nie spłacił rat pożyczkowych? – może bank nie wziął prowizji? Kto poniósł stratę? Być może …? Za być może nie jest się przestępcą. A tymczasem:

1/ idol z niepokalanego łona dr prawa A.Duda jedzie na prywatne wykłady do Nowego Tomysla, zarabia 280 patyków a koszty prywatnych przejazdów rozlicza na koszt sejmu / podatników a za ujawnienie sprawy publicznie straszy p.Lisa i Newsveek sądem. Gdzie odbyła się ta rozprawa. Śledczy stwierdzili, że zaginął grafik zajęć – tak samo jak dokumenty w Kancelarii Prezydenta w sprawie uniewinnienia kumpla zięcia prezydenta. W 2014 skazany w Tarnobrzegu na 5tyś zł grzywny i przeprosiny. Kłamstwo to świadczenie nieprawdy,

2/Student ekonomii Szałamacha w czasie zagranicznych studiów konsumował nienależne dotacje sejmowe

3/ p.Hofmann i p. Kaczyński [pożyczył150tyś. zł} korzystając z wysokich pożyczek od przyjaciół nie muszą ich zgłaszać w oświadczeniach podatkowych, do skarbówki i jakieś drobne opodatkowanie zapłacić? Tu zachowują się jak osoby które są ponad prawem. Prokurator boi się ? czego?

4/Jaki był mechanizm wykorzystania środków UE na klimatyzację w SP, jakie kwoty i kto był beneficjentem? Tu sprawę wraz z wysokimi darowiznami gołych i bosych dzieci członków SP zamiótł p.”Zero” pod dywan.