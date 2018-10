Bielan o nowej taśmie Morawieckiego: Premier spotkał się z Kubicą i sprawę wyjaśnili

Monika Olejnik pytała w "Kropce nad i" wicemarszałka Senatu Adama Bielana o ujawnione nagrania z akt afery taśmowej, na których pojawia się Mateusz Morawiecki. Onet.pl i TVN24 w ostatnich tygodniach opublikowały nieznane dotąd nagrania, a dziś opisano kolejne. W podsłuchanej rozmowie Morawiecki - wtedy prezes banku BZ WBK - sugerował, że wypadek Roberta Kubicy z 2011 r. jest poniekąd korzystny biznesowo.

Morawiecki mówi o sponsorowanych przez bank kierowcach Formuły 1. - Miał być jeszcze Kubica, ale na szczęście złamał rękę raz, drugi - wspomina w pewnym momencie. - To z ich punktu widzenia OK. Z mojego, ja mówię, ja tego nie chcę, kur... Pięć dych co roku płacić. Sp...laj - stwierdził. Komentujący sprawę na Twitterze są oburzeni słowami premiera. A co powiedział o nich Bielan?

"Premier spotkał się z Robertem Kubicą"

- Wyjaśnijmy widzom kontekst. Pan premier był szefem banku BZ WBK - zaczął polityk, po czym dziennikarka wtrąciła, że już mówiła o tym kontekście. Bielan powiedział, że grupa Santander, właściciel BZ WBK zaproponowała, żeby kierowany przez Morawieckiego bank płacił 50 mln zł na Formułę 1. - To jest sposób, bym powiedział, optymalizacji podatkowej, drenowania spółek córek, by nie płacić podatku - ocenił Bielan. - Premier był temu zdecydowanie przeciwny, bo to osłabiało polski bank, polską spółkę córkę - dodał. Bielan odniósł się też do słów o tym, że kierowca "na szczęście złamał rękę".

- Pan premier spotkał się dziś z panem Robertem Kubicą i sprawę wyjaśnili - powiedział Bielan. - To stara taśma, a dopiero dziś wyjaśnili sprawę? - dopytywała Olejnik. - Dopiero dziś się widzieli - powiedział Bielan i dodał, że nagrana rozmowa jest sprzed pięciu czy sześciu lat.

Polityk PiS podkreślał, że aby zrozumieć słowa o złamanej ręce, trzeba spojrzeć na kontekst. - Premier nie chciał, aby polski bank (...) Sprzeciwiał się drenowaniu swojego banku przez spółkę z Hiszpanii. Ale te słowa oczywiście nie powinny paść - powiedział Bielan. Dodał, że sam jako kibic "przeżył wypadek Kubicy" i trzyma kciuki za jego powrót do F1.

Robert Kubica komentuje

Wieczorem całe zdarzenie skomentował na swoim Instagramie Robert Kubica.

- Wizyta u Premiera. Polska zawsze wspiera swoich ?? I nam jeszcze doszedł jeden temacik do dzisiejszej agendy ?? No hard feelings (bez urazy - red.) i jedziemy dalej! - napisał w komentarzu do zdjęcia z Mateuszem Morawieckim.