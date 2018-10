Grzegorz Furgo przeprasza za przeróbkę nazistowskiego plakatu: Zobaczyłem w internecie i podałem dalej

Poseł PO Grzegorz Furgo opublikował w niedzielę fotomontaż z politykami PiS, który był przeróbką propagandowego plakatu nazistowskiej Rzeszy.

Grafika w oryginale przedstawiała Józefa Stalina, Winstona Churchilla i Franklina Delano Roosevelta jako złe duchy. Pod obrazem było hasło zachęcające do kolaboracji z hitlerowcami: "Złe duchy ponad Twym domem! Pracuj z Niemcami, a zostaniesz uratowany".

W przeróbce, którą opublikował Furgo, twarze przywódców z czasów II wojny światowej zostały zastąpione politykami PiS: Jarosławem Kaczyńskim, Mateuszem Morawieckim, Zbigniewem Ziobrą i Antonim Macierewiczem. Hasło zaś zamieniono na: "Złe duchy nad Twoim domem! Wspieraj UE, a zostaniesz uratowany".

Grzegorz Furgo przeprasza za przeróbkę nazistowskiego plakatu

Po tym, jak poseł zamieścił przeróbkę, posypały się na niego gromy. Wtedy Furgo ją usunął.

"Kontrowersyjną grafikę usunąłem, przyznając, że nie miałem zielonego pojęcia, że istnieje podobny oryginał z czasów II wojny światowej. Wszystkich, którzy zostali urażeni, przepraszam" - napisał w poniedziałek polityk.

Grzegorz Furgo o plakacie z Kaczyńskim i Macierewiczem: Sam tego nie robiłem

Pytany przez PAP o powody swego zachowania, Furgo wyjaśnił, że "grafikę znalazł na Facebooku" i przekazał dalej "nie mając zielonego pojęcia, że istnieje taki oryginał" - cytuje Polskie Radio. - Zobaczyłem to w internecie i podałem dalej, przecież sam tego nie robiłem - powiedział poseł PO.

- Bardziej patrzyłam na to, jak na satyrę tego, co się dzieje w kraju, niż był to jakiś zły wątek - zapewnił Furgo. Jak zaznaczył, po odzewie, który do niego dotarł, przeprosił i usunął cały wpis. - Nic więcej nie można było zrobić. Żadnych złych konotacji tutaj nie było - podkreślił.