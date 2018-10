Wybory samorządowe 2018. Trzaskowski bije w Jakiego: 10 lat mieszkał w Warszawie i dopiero od niedawna płaci tu podatki

Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeśli wygra wybory, wprowadzi system zachęt do płacenia podatków w Warszawie. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy mówił, że wpływy z podatku PIT stanowią ponad jedną trzecią wszystkich wpływów miasta. Powołał się też na statystyki, zgodnie z którymi w ubiegłym roku udało się "przyciągnąć" do stolicy 75 tysięcy podatników.

- Będziemy te liczbę podwajać - deklaruje Trzaskowski. - Chcemy stworzyć system zachęt, na przykład tańszy dostęp do komunikacji miejskiej, do dóbr kultury, do sportu i rekreacji - dodał.

Wybory samorządowe 2018 Warszawa. Rafał Trzaskowski o Patryku Jakim: To nie jest uczciwa postawa

- Mój konkurent przyznaje się do tego, że dziesięć lat mieszkał w Warszawie i dopiero od kilku miesięcy postanowił płacić tutaj podatki - mówił też Trzaskowski. - To nie jest uczciwa postawa, dlatego że każdy, kto chce korzystać z tego wszystkiego, co Warszawa ma do zaoferowania, powinien brać na siebie część odpowiedzialności - dodawał polityk.

Kandydat KO na prezydenta stolicy odniósł się również do wyjazdu Jakiego do Hiszpanii. Kandydat Zjednoczonej Prawicy ma w poniedziałek spotkać się z byłym burmistrzem Madrytu, Jose Marią Alvarezem del Manzano, by rozmawiać o budowie metra. Rafał Trzaskowski powiedział, że "dziwi się, że w ostatnich dniach kampanii Patryk Jaki zamiast rozmawiać z warszawiakami wybrał się na wycieczkę do Madrytu".