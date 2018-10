Wybory samorządowe 2018. Duża przewaga Rafała Trzaskowskiego nad Patrykiem Jakim [SONDAŻ]

repres1 pół godziny temu Oceniono 10 razy 8

Aż 32% warszawiaków chce głosować na Jakiego? No to jesteśmy w wielkim kryzysie intelektualnym.

Jako ukryta opcja niemiecka przywołam pewne niemieckie przysłowie:

"Jak osłu jest za dobrze to idzie na lód tańczyć".

I tak sobie tańczymy od 2015 roku. Opamiętania nie widać.

Pozostaje nadzieja, że prowincja otrzeźwieje.