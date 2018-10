Podczas wiecu w Katowicach zniszczono pomnik. Kandydat na prezydenta sam się tym pochwalił

Dzisiaj w Katowicach odbył się wiec Adama Słomki, kontrowersyjnego działacza, który postanowił wziąć udział w wyścigu o fotel prezydenta miasta (komitet Konfederacja - Ruch Kontroli Władzy).

Katowice. Podczas wiecu zniszczono pomnik Ziętka

Spotkanie z sympatykami Słomki zakończyło się dewastacją pomnika generała Jerzego Ziętka. Napis na postumencie pomalowany został czerwoną farbą, natomiast wyraz "syn" (w oryginale pod pomnikiem widniał napis "syn ziemi śląskiej") zamieniono na wulgaryzm. Słomka tym "happeningiem" pochwalił się na swoim Twitterze: "Nowy wygląd monumentu tow. Jerzego Zięta. Precz z komuną! Dekomunizacja w toku" - napisał.

Kandydat na prezydenta Katowic kilka godzin wcześniej zapraszał w mediach społecznościowych na tę "dekomunizację".

Sprawą zajmuje się policja. Czynności prowadzone są pod kątem znieważenia pomnika. "Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem technika kryminalistyki. Obecnie policjanci przesłuchują świadków oraz ustalają i zabezpieczają nagrania z monitoringu, aby ustalić sprawców znieważenia i zniszczenia pomnika" - czytamy w komunikacie policji.

Marcin Krupa komentuje

Do sprawy odniósł się prezydent Katowic Marcin Krupa. Na nagraniu Krupa stwierdził, że doszło do "karygodnego czynu". - Nie dopuścimy nigdy więcej do takiego traktowania ludzi, którzy zasłużyli się dla tego miasta; ludzi, którzy zasłużyli się dla tego regionu - zapewnił i dodał: - Nie po to walczyliśmy o pozostawienie tego pomnika, który miał być usunięty w wyniku ustawy dekomunizacyjnej, żeby ktoś bezcześcił to, co dzisiaj tutaj mamy. Nie można do tego dopuścić w szczególności w okresie wyborczym, żeby ktoś zbijał kapitał polityczny na bezczeszczeniu pomników w naszym mieście.

Kim był Jerzy Ziętek?

Jerzy Ziętek (1901-1985) był powstańcem śląskim, posłem w II RP oraz generałem Wojska Polskiego. W okresie PRL był posłem z ramienia PZPR. Na Śląsku znany jest przede wszystkim jako aktywny działacz i gospodarz. To za jego sprawą wybudowano m.in. halę Spodek. Ziętek był także zaangażowany w powołanie do życia Uniwersytetu Śląskiego.