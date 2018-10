W sobotę rano podpisano umowę o sprzedaży lotniska w Radomiu. Kupcem jest Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

Rząd kupił lotnisko w Radomiu

- To jest wielka przyszłość dla Radomia - zwiększenie przepustowości portu, czy zbudowanie tego portu do wielkości zdolnej do przyjęcia 10 mln pasażerów. Portu, który będzie spójny z rozwojem, koncepcją infrastruktury lotniczej, komunikacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej - ocenił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Premier stwierdził, że inwestycja jest bardzo ważna "z punktu widzenia tworzenia realnych miejsc pracy".

Marek Suski wyjaśnia

Podczas rozmowy z dziennikarzami inwestycję skomentował też Marek Suski. Okazuje się, że szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów patrzy na kupno lotniska z innej perspektywy. Suski korzyści dostrzega w samym położeniu lotniska, czyli na południu od Warszawy. - Z tych analiz, które były robione, wynika, że większość Polaków lata na południe Europy czy też do krajów afrykańskich. Czyli lotnisko położone na południe od Warszawy, jest bardzo dogodne dla przewoźników i dla pasażerów - stwierdził Suski.

Twitter komentuje słowa ministra

"Rozumiecie tę logikę, że dla pasażerów to lepiej, że lecąc do Włoch polecą z Radomia?" - napisała w komentarzu do słów Suskiego blogerka Kataryna.

Z kolei inny użytkownik, z lekką nutą ironii, zauważył, że to w sumie genialny pomysł, takie lotniska kierunkowe. "To w ogóle jest genialna myśl - kierunkowe lotniska! Chcesz lecieć na południe to z południa Polski, na północ z północy itd. Taki plan może być motorem postępu i rozbudowy wielu ośrodków miejskich dotychczas niesłusznie zaniedbywanych" - napisał Krystian.