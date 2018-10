Taśma Morawieckiego. Sondaż: Mateusz Morawiecki powinien podać się do dymisji

Mirosław Jankowski pół godziny temu Oceniono 6 razy 4

Ten chodzący" farmazon" jak go potraktują tak jak broche co on zrobi przecież on nic nie potrafi zapewne wróci do banku Zachodniego WBK obecnie Santander ze swoimi do perfekcji opanowane mi bajerami jako doradca w biurze obsługi klienta hahaha