Dzięki niej debata nie była nudna. Kim jest Krystyna Krzekotowska, która uklękła w TVP?

Wybory samorządowe 2018 już 21 października. W piątek w siedzibie TVP odbyła się debata kandydatów na prezydenta Warszawy. Jedna z kandydatek, Krystyna Krzekotowska, stwierdziła, że w stolicy za dużo jest kandydatów na prezydenta, a za mało miłości. I znalazła się na ustach wszystkich

Krystyna Krzekotowska uklękła podczas debaty warszawskiej

W pewnym momencie Krystyna Krzekotowska wzięła w obronę kandydata PiS, którego Andrzej Rozenek nazwał "PiS-owcem" i część swojej 30-sekundowej wypowiedzi poświęciła na okrzyk "Brawa dla pana Jakiego", po czym zaklaskała. Ponadto stwierdziła, że "pierwszy raz w wolnej Polsce my, kandydaci na prezydenta Warszawy, możemy rozmawiać".

- Nie odchodźcie od telewizorów, chociaż jest nudno - zwróciła się w pewnym momencie do widzów. I sama o to zadbała. - Ja pokażę, jak my się czujemy jako obywatele. My się czujemy przygnieceni do ziemi! - powiedziała, po czym uklękła przed pulpitem i wzniosła ręce do góry. - Wstańcie! Wstańmy dumni warszawiacy! - powiedziała, jednocześnie wstając z kolan.

Po debacie podczas rozmowy z dziennikarzami Krystyna Krzekotowska pytana, czy czuje się zwyciężczynią, odpowiedziała twierdząco. - Nie mam satysfakcji z tego zwycięstwa, dlatego, że z marnymi kandydatami wygrałam - stwierdziła.

Krystyna Pawłowicz określiła Krystynę Krzekotowską mianem "bojowej, ale naiwnej", a dziennikarz Kamil Dziubka "Adrianem Zandbergiem debaty warszawskiej".

Kim jest Krystyna Krzekotowska?

Dr Krystyna Krzekotowska jest prawniczką specjalizującą się w prawie cywilnym, doktorem nauk prawnych. Była związana m.in. ze Stronnictwem Demokratycznym czy Unią Pracy. Obecnie jest wiceprezeską Światowego Kongresu Polaków. Kandydatka pracowała także na uczelniach, m.in. na warszawskiej uczelni Łazarskiego. Krzekotowska była radną dzielnicy Warszawa Bielany w latach 1994-1998. W przeszłości Krzekotowska kandydowała m.in. w wyborach parlamentarnych w 1991, 1993, 2005, 2007 i 2015 roku, a także w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 i 2009 roku czy wyborach samorządowych w 2006, 2010, 2014 roku.