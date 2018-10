Debata warszawska. Kandydaci na prezydenta klękają, mówią o raku i rzezi Woli. A Korwin-Mikke: Smogu nie ma

Trzeba być niezłym cymbałem, żeby głosować na partię:

- popierającą cenzurę w internecie (głosowanie na acta2)

- okradającą własny kraj (wyłudzania vat, kradzież warszawskich kamienic, nawet Hanka jedną przytuliła z mężem posługując się lewymi papierami, kradzież z OFE)

- partię kłamczuchów ( nigdy nie podniesiemy podatków, Irlandia itd)

- partię na brukselskiej smyczy(przyjmiemy tylu imigrantów ile UE nam przyzna - rzecznik Kopacz)

- partię terroru (akcja widelec, strzały do górników, skakania po głowach manifestantów przez policję na MN, wjazd do redakcji wprost, do blogera antykomor)

Nigdy więcej POpaprańców u władzy!!!