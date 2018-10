Debata warszawska. Jaki przyniósł do studia rezygnację z członkostwa w partii. Dla Trzaskowskiego też

tomtg123 pół godziny temu Oceniono 8 razy 8

Szczury uciekają z tonącego PiSu. Zero godności. Jaki zobaczył, że logo PiSu ciągnie go w dół, więc nagle próbuje udawać kogoś innego, niż jest od lat. Żałosne i kompromitujące. No i w sumie śmieszne.

Trzaskowski nie ma tu problemu, najwyraźniej dla niego logo PO nie jest ciężarem, natomiast Jaki po prostu próbuje kłamać w żywe oczy. Jaki to zero - jak jego partyjny szef.