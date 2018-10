Antoni Macierewicz skomentował rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, która nakazała Rosji zwrot wraku Tu-154 rozbitego pod Smoleńskiem w 2010 r.

Raport Rady Europy ws. tragedii smoleńskiej przegłosowany! Podziękowania dla polskiej delegacji, przedstawicieli 46 państw oraz dla wszystkich, którzy pracowali na rzecz prawdy. Raport potwierdza stanowisko Polski, że samolot rozpadł się w powietrzu, wzywając Rosję do zwrotu wraku

- napisał były minister obrony narodowej na Twitterze.

Antoni Macierewicz o wraku tupolewa: Są ślady eksplozji

- Na wraku są ślady związane z rozrywaniem samolotu na skutek eksplozji, które nie mogą zostać zatarte - mówił polityk Polskiemu Radiu 24.

"To nie jest prawda - Raport Rady Europy nie potwierdza, że samolot rozpadł się w powietrzu" - napisał na Twitterze Maciej Sokołowski, unijny korespondent TVN24. Co zgryźliwie skomentował Tomasz Siemoniak, minister obrony w rządzie PO. "Macierewicz kłamał, zanim się stało to modne w PiS. #KłamaćJakMorawiecki" - zauważył.

W podobnym tonie wypowiedział się Maciej Lasek, który był członkiem komisji badającej katastrofę. "Rezolucja Rady Europy nie potwierdza, że samolot rozpadł się w powietrzu. Znowu Pan mówi nieprawdę i wprowadza opinię publiczną w błąd, panie pośle Macierewicz" - napisał.

Raport Rady Europy ws. katastrofy smoleńskiej. Co stwierdza?

Raport powstawał ponad cztery lata, w dokumencie znalazły się opinie ekspertów prawa międzynarodowego. Uznali oni, że zgodnie z konwencją chicagowską, wrak Tu-154M powinien być Polsce zwrócony.

W dokumencie zapisano również, że ma się to odbyć w ścisłej współpracy z polskimi ekspertami, by uniknąć niszczenia potencjalnego materiału dowodowego. Wezwano też Rosję do poszanowania miejsca katastrofy.