Lublin. Marsz Równości odbędzie się. Wojewoda lubelski nie jest zadowolony. "Czy to linia partii?"

genia50 pół godziny temu

Szkoda, że tacy ludzie rządzą . Zawsze kontrmanifestacje na marszach równości były agresywne a wojewoda mówi o ochronie kontrmanifestacji na pierwszym miejscu a potem dodaje i manifestacje, tak jakby bardziej chciał chronić kiboli. Takie podejście do ludzkich spraw wywołuje u mnie wielki żal , łzy cisną mi się do oczu, jak sobie pomyślę, co te dzieciaki, a potem młodzi i jak są dorośli muszą przejść w swoim życiu,, jeśli są na tyle mocni aby to życie kontynuować. Opamiętajcie się decydenci, nie układajcie sobie kariery na czyjejś krzywdzie, pozwólcie innym żyć i kochać, nie poniżajcie ich i nie kaleczcie jeszcze bardziej . To, że tak wielu młodych LGBT odbiera sobie życie zanim doczeka dorosłości to obciąża wasze sumienie, podobno chrześcijańskie.