Macierewicz atakuje Czaputowicza. Chce dementi i zarzuca szefowi MSZ "wspieranie Niemiec"

hiperon59b 3 godziny temu Oceniono 18 razy 14

A co tam słychać w podkomisji pana Antoniego. Czy ustalono już w których miejscach w samolocie były ukryte ładunki, jakie to były materiały wybuchowe i w którym miejscu stał zamachowiec, który odpalił te ładunki (nie były zdalnie odpalane bo samolot miał około 30 minut opóźnienia). Panie Antoni, do roboty. A czy do imperium toruńskiego dalej wozi pana Antoniego słynny kierowca pan Kazimierz?