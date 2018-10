Wybory samorządowe 2018. Dziś debata kandydatów na prezydenta Warszawy. Gdzie i o której oglądać?

lottare21 godzinę temu Oceniono 5 razy 5

Trzeba pamiętać, że pan Patryk Jaki nie wziął się znikąd. On reprezentuje Kaczyńskiego, Ziobro.

To jest ten sam chlew z Macierewiczem , Szyszko, Jurgielem. Tych ostatnich w rządzie (chwilowo?) nie ma, ale co napsuli wszyscy wiemy.

Brak uzbrojenia, wycinka puszczy, przetrzebione stadniny i bałagan w ARiMR.