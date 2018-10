Sztab Jakiego zapowiadał odcięcie Warszawy od budżetu państwa. Szef PKW: To korupcja polityczna

Piotr Guział, kandydat na wiceprezydenta w sztabie Patryka Jakiego, ostrzegał w tym tygodniu przed głosowaniem na Rafała Trzaskowskiego. Stwierdził, że w przypadku zwycięstwa kandydata Koalicji Obywatelskiej Warszawa "na lata będzie odcięta od funduszy z budżetu państwa na budowę metra, mostów i obwodnicy".

"Dziś Warszawa nie jest wspierana przez rząd tak, jak będzie wspierana w przypadku wygranej" Jakiego - napisał później. Z kolei sam Patryk Jaki mówił, że "trudno, żeby rząd finansował mosty dla Rafała Trzaskowskiego, jeśli ten mówi, że miasto nie potrzebuje nowych mostów".

"Rodzaj korupcji politycznej"

Takie sugestie ostro skrytykował w RMF FM Wojciech Hermeliński, szef Państwowej Komisji Wyborczej. Ocenił, że takie "próby agitacji wyborczej" są "nie do zaakceptowania". - Niestety, jest to rodzaj korupcji politycznej, w moim przekonaniu jest to nieetyczne - stwierdził.

Hermeliński stwierdził, że PKW nie może wiele zrobić z takimi wypowiedziami. - Możemy tylko apelować i prosić, by takich działań zaprzestano. Natomiast nie mamy możliwości skutecznego dyscyplinowania - stwierdził.

Kiedy wybory samorządowe 2018?

Wybory samorządowe 2018 odbędą się 21 października. Drugą turę przewidziano na 4 listopada. Do 16.10 osoby, które mieszkają poza miejscem stałego zameldowania, mogą dopisać się do rejestru wyborców i głosować tam, gdzie mieszkają.