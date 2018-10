Wybory samorządowe 2018. Gibała musi przeprosić Majchrowskiego. Sąd odrzucił jego zażalenie

1group godzinę temu Oceniono 4 razy 2

Gibała powinien przeprosić krakowian,że od lat,na wszelkie sposoby stara się dostać do władzy,nie mając do tego kompetencji.Dąży do tego używając metod nieakceptowalnych przez przyzwoitych ludzi.

Najlepsze co może zrobić dla poprawy swojego wizerunku,to wycofać się z wyborów,których nie ma szans wygrać. Mógłby ewentualnie próbować sił na stanowisko sołtysa.