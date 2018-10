Wybory samorządowe 2018. Robert Biedroń uderza w Barbarę Nowacką: Tresowaliście ją przez kilka miesięcy

herrpietru 13 minut temu Oceniono 4 razy 4

Tak się zastanawiam jak długo była by wałkowana sytuacja w której kandydat PiS na burmistrza powiedziałby do uczestnika jakiegoś zebrania "Wypiepszaj stąd" to czym by go szarpał. Pewnie z tydzień było by to główną wiadomością komentowaną przez tych wszystkich ważnych ludzi jak Olbrychowski i inni. Wydarzyła się taka sytuacja tylko że atakowała posłanka PO i co.. jakoś cisza bo wiadomo "Wolne Media".