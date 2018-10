Beata Szydło kpi ze zdjęcia Donalda Tuska i Bono: Taka ustawka. To pewnie chęć zaistnienia

Donald Tusk zamieścił w środę zdjęcie na Twitterze. Jest na nim on sam, lider zespołu U2 Bono i plakat z napisem "Konstytucja", na który obaj wskazują. W czwartek fotografię w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Zet skomentowała Beata Szydło.

Donald Tusk i Bono razem na zdjęciu. Beata Szydło: Ustawka

- Nie sądzę, żeby pan Bono był znawcą polskiej polityki - mówiła była premier. - Ze strony Donalda Tuska to pewnie chęć zaistnienia, pokazania siebie, taka ustawka. Pan premier Donald Tusk lubił takie PR-owe zagrania - oceniała polityk.

Beata Szydło o Donaldzie Tusku: Mocno zaangażowany w walkę z polskim rządem

Zapowiedź powrotu do Polski na białym koniu? - Nie sądzę, by Tusk zdecydował się na powrót do polskiej polityki - dodała. - Na pewno w tej chwili jest politykiem mocno zaangażowanym w walkę z polskim rządem, po stronie opozycji. Jego wypowiedzi, różnego rodzaju inicjatywy w Polsce, zaangażowanie się... to nie jest bezstronne - zaznaczyła.