Niedziele handlowe. "Solidarność" chce zmian w ograniczeniu handlu

candlekeep godzinę temu Oceniono 11 razy 11

"Z opublikowanego przez związek raportu wynika, że ponad 90 proc. pracowników pozytywnie ocenia ograniczenie handlu w niedziele"

He he he... To zapraszam do rozmowy z kasjerami w Biedronce. Wcześniej za niedziele mieli wolne dni w tygodniu, mogli sobie sprawy w urzędach pozałatwiać, dzieci wcześniej z przedszkola odebrać, do kina pójść tak, żeby tłoku nie było.

Ale się skończyło, bo jeden towarzysz z drugim wiedzą lepiej, co kto ma robić w niedziele.